Un’altra spaccata in centro "Porta sfondata con un vaso Per noi è un duro colpo"

di Emanuela Zanasi

Dopo la zona Sant’Eufemia, dopo via Taglio e dintorni, tocca a largo Porta Bologna. Il ladro solitario ha agito poco dopo le 2,30 dell’altra notte e nel mirino è finito sempre un bar. A registrare l’orario è stata la telecamera installata all’interno del locale che ha ripreso le sue ‘gesta’. Arriva in bicicletta e per circa una ventina di minuti fa avanti e indietro davanti al bar aspettando il momento giusto per entrare in azione. In quel lasso di tempo passano due e tre persone a piedi, poi, appena si trova da solo mette a segno il colpo: comincia a prendere a calci la porta a vetri che riesce a sfondare utilizzando un vaso di fiori appoggiato all’esterno e si apre un varco. L’ennesimo colpo ad un locale vede questa volta ’vittima’lo storico bar Grande Italia in largo Porta Bologna, pieno centro. Il ladro dunque ha scelto un obiettivo a ‘rischio’ per la sua posizione, praticamente tra via Emilia centro e i viali del parco, tra l’altro di venerdì notte quando ancora c’è gente in giro e il passaggio delle forze dell’ordine non manca. Eppure il malvivente è riuscito nel suo intento; una volta dentro si dirige subito verso la cassa dove preleva tra monete e banconote circa 2000 euro ma i danni sono ingenti all’interno del locale.

"Quando sono arrivato alle 5 del mattino per cominciare a lavorare mi sono trovato davanti un disastro – racconta il titolare Alex Gelatti – il vetro era sfondato e tutto all’interno era all’aria. Riguardando le immagini riprese dalle telecamere si vede un uomo tra i quaranta e i cinquanta anni. Purtroppo all’interno era buio ed è difficile vederne il volto. So solo che si dirige subito alla cassa poi entra in cucina dove apre il frigorifero buttando tutto all’aria. I danni sono ingenti per la porta e la serratura da cambiare; oltretutto – prosegue il commerciante – prima di uscire ha preso anche le chiavi del bar che erano all’interno del registratore di cassa, oltre a tutti gli alimenti buttati fuori dal freezer. Per la nostra attività è un duro colpo – conclude Alex Gelatti – lavoriamo sodo e con passione e trovarci di fronte a una brutta sorpresa come questa non è certo facile" . Il titolare ha sporto denuncia della spaccata ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al malvivente.