Unimore, due borse di studio in memoria di Giacobazzi

Su proposta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia e del Comune, grazie al contributo del Gruppo Hera, due borse di studio del valore di 10mila euro ciascuna intitolate alla memoria dell’Ing. Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera dal 2020 e presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 2017, scomparso nel marzo 2024.

I due premi di studio sono stati pensati per sostenere la carriera di studenti e studentesse meritevoli, immatricolati per la prima volta nel 2024/2025 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale. "Abbiamo contribuito all’istituzione di queste borse di studio per giovani meritevoli – afferma il presidente esecutivo del Gruppo Hera, Cristian Fabbri – perché siamo certi che sia la scelta più giusta per commemorare la professionalità e l’umanità di Gabriele Giacobazzi. Nei quattro anni in cui ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente del Gruppo Hera abbiamo potuto conoscere da vicino la sua competenza e la sua correttezza, valori che, nel suo ricordo, saranno trasferiti ai giovani studenti destinatari di questa opportunità".

La presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, Valeria dal Borgo, ha dichiarato: "Le Borse di studio intitolate a Gabriele Giacobazzi rappresentano un degno riconoscimento ad una persona di eccezionale valore umano e professionale, e contribuiranno a valorizzarne il ricordo presso le giovani generazioni, verso le quali ha sempre rivolto grande attenzione sia come professionista sia come insegnante e formatore".