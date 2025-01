Unimore, in via Campi un viaggio alla scoperta della vita microscopica

Il Campus universitario di via Campi ospiterà, dal 21 al 24 gennaio, l’iniziativa ’Micro e Milli-biodiversità in ambiente terrestre’, un viaggio alla scoperta della vita microscopica e millimetrica che abita il nostro pianeta, organizzata nell’ambito delle attività di divulgazione e ricerca dello Spoke 3 del Centro Nazionale per la Biodiversità che include un nucleo di ricercatori del Dipartimento Scienze della Vita di Unimore e con il patrocinio della Società Botanica Italiana e dell’Unione Zoologica Italiana.

Ad aprire l’evento sarà il Workshop a ingresso libero ’Un mondo di forme viventi microscopiche: problematiche e moderne tecniche in tassonomia’, martedì 21 gennaio organizzato da Lorena Rebecchi e Anna Maria Mercuri. L’evento è dedicato alla scoperta della biodiversità microscopica e millimetrica negli ambienti terrestri e di acqua dolce. Al workshop parteciperanno relatori provenienti da diversi Atenei italiani coinvolti nel Centro Nazionale per la Biodiversità che si confronteranno sulle problematiche e sulle moderne tecniche per lo studio della diversità biologica delle forme viventi microscopiche, con l’introduzione su micro-e milli diversità biologica per poi parlare di collezioni microbiche, microfunghi filamentosi, alghe verdi e cianobatteri, polline, ciliofori, gastrotrichi, ditteri, sirfidi, acari e tardigradi.

Dal 22 al 24 gennaio si proseguirà con la Winter School di Palinologia 2025 a numero chiuso ’Morfologia pollinica: parametri, tassonomia ed evoluzione’, presso il Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica organizzata da Anna Maria Mercuri e Assunta Florenzano. Nel corso delle tre giornate i partecipanti potranno esplorare i parametri utilizzati per identificare e classificare il polline, in base alle applicazioni in ecologia e paleopalinologia e alle ultime scoperte in campo evolutivo. La Winter School prevede lezioni teoriche e pratiche al microscopio ottico, dove ogni partecipante avrà a disposizione una scatola di vetrini di riferimento da osservare insieme a schede per guidare le descrizioni morfologiche.