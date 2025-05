Unione Comuni Area Nord, mozione per cambiare lo statuto

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) ha deciso di mettere mano al suo Statuto. E a sorpresa a fine aprile il consiglio ha votato una mozione presentata dai consiglieri sanfeliciani Giampaolo Palazzi e Matilde Zerbini, appartenenti alla maggioranza di centrodestra di quel Comune, ma minoranza nel Consiglio dell’Unione. La mozione è stata approvata con soli 9 voti, ma è ugualmente passata per l’astensione di altri 11 consiglieri di centrosinistra. "Dobbiamo purtroppo, come al solito, riscontrare – dicono dal gruppo "Noi Sanfeliciani" - la sagacia politica del Pd che pur di non votare una mozione di indirizzo politico in modo unanime ha pensato bene di far presentare ai sindaci (che per statuto non fanno parte del consiglio dell’Unione) un testo dai contenuti politicamente identici al testo sanfeliciano. Comunque, il risultato finale non cambia e segna l’impegno da parte di tutte le forze politiche nel voler cambiare l’Unione dei Comuni modenesi Area Nord. "Il nostro testo – commentano Palazzi e Zerbini - ha finalmente stimolato il confronto politico che deve essere la base per una profonda rivisitazione dell’ente da attuarsi anche attraverso precise azioni di governo".

Al. Gr.