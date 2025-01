"Unità cinofila: spese ingenti per il cane Thor"

Cresce la tensione tra Lega, forza della maggioranza di centrodestra che regge il Comune, e la Lista civica Mirandola 50mila, una delle due forze di minoranza di centrosinistra. A dare fuoco alle polveri, che vedono sfidarsi il capogruppo Lega in consiglio comunale Guglielmo Golinelli ed il capogruppo di Mirandola 50mila, è stato quest’ultimo, Giorgio Siena, che ha contestato la spesa per l’agente della unità cinofila Thor. Mirandola, che dalla uscita dalla Unione Comuni Modenesi Area Nord ha visto il proprio corpo di polizia Locale passare da 14 a 24 agenti, riceverà per l’operazione di potenziamento dell’unità cinofila un contributo regionale attraverso il "Bando per corpi della Polizia Locale" di 47.025,00 euro pari al 85,5% di spesa di investimento di 68.231,60 euro e un ulteriore contributo di 14.400 pari al 90% di una spesa corrente di 16.000 euro. Ovvero su una spesa complessiva di 84.231,60 euro le saranno corrisposti dalla Regione 61.425,00 euro. Sul costo del cane, però, non graveranno solo la "razione giornaliera di crocchette", poiché "l’agente Thor a 4 zampe – afferma Siena - avrà certamente un agente 24 e una agente 23 (bipedi) come accompagnatore e sostituto. Fate voi il conto". Da questo l’esponente di minoranza fa discendere l’idea che "ora che c’è una unità cinofila – sostiene Siena - dovrebbe essere gestita in area vasta da Mirandola a Carpi, almeno, per giustificare la spesa ma anche per proteggere un’area territoriale ampia come accade altrove".

A stretto giro social arriva immediata la risposta di Golinelli. "Le polemiche sollevate dal consigliere Siena – fa presente l’esponente salviniano – sembrano dimenticare un aspetto fondamentale: Mirandola, con l’adozione di questa unità cinofila, si colloca decisamente tra i comuni più avanzati in termini di sicurezza e prevenzione e ha compiuto un passo avanti in favore della comunità, un investimento che migliorerà significativamente la capacità di risposta della Polizia Locale e garantisce una protezione più alta sul nostro territorio. In merito alla gestione di unità cinofile, Mirandola ha scelto la via dell’autonomia, rafforzando ulteriormente l’efficienza del proprio servizio di Polizia Locale. Non è certo con le ‘paturnie’ del consigliere Siena che si metterà in discussione l’importanza e il valore di questa scelta, che rappresenta un vanto per tutta la nostra città". Secca la replica. "Un comune con un bilancio problematico ha da porsi il problema di economicità e efficienza. L’intervento di Golinelli è per confondere. Lui, come Salvini, parlando per metafora, agisce come le seppie del mare che quando sono in difficoltà emettono l’inchiostro nero per intorbidire le acque; ma per le seppie si può dire citando Leopardi ‘di natura è frutto ogni vostra vaghezza’". Alberto Greco