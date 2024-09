"Uno schiaffo alla città, una scelta misera"

C’è chi si dice sgomento, c’è chi parla di uno "schiaffo per la città intera", c’è chi ritiene che il Comune abbia fatto una scelta "misera e micragnosa". Insomma, se il 6 settembre sarà ‘silenzioso’, senza un concerto dedicato a Pavarotti, dalle opposizioni ieri è arrivato un coro (molto acuto) di proteste. Insorge compatto il centrodestra. Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia, parla di "immotivata e ripetuta damnatio memoriae del Maestro Pavarotti. Purtroppo l’amministrazione continua a dimenticarsi che se Modena è famosa in tutto il mondo non lo deve certo a chi governa, ma ai tantissimi modenesi illustri che hanno portato il Dna di questa città ovunque". Giovanni Bertoldi della Lega ricorda che "Pavarotti è stato un artista eccezionale che ha dato lustro a Modena, ma l’amministrazione comunale, se si esclude l’intitolazione del teatro Comunale, non lo ha mai particolarmente sostenuto quando era in vita, spesso ostacolandone le iniziative, e oggi evita pure di celebrare l’anniversario della sua scomparsa".

Interviene anche Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia: "È una decisione irresponsabile che non tiene conto di quanto sia fondamentale ricordare chi ha portato Modena nel mondo e il mondo a Modena", sottolinea, rimarcando che la scelta di lasciare ‘muto’ il 6 settembre è come un affronto per i modenesi. Il centrodestra chiede che venga dedicato un Consiglio ‘speciale’ alla figura di Pavarotti e che la Giunta si attivi subito "per porre rimedio a questa assurdità".

Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, critica Massimo Mezzetti "che in campagna elettorale è stato un grande predicatore, sostenendo di voler investire sulla cultura, invece ha deciso di tagliare i finanziamenti per ricordare Pavarotti il giorno della sua scomparsa". Così Pavarotti si ricorderà a Comacchio: "Il messaggio che si lancia in questo modo è la facilità con cui si riesce a dare un colpo di spugna a un evento che non ricorda solo il Maestro ma i valori su cui Modena deve continuare a credere e a investire".

s.m.