Valsa, battere Padova e poi sperare

L’ultima passerella di Bruno al PalaPanini potrebbe anche essere il capitolo finale di una stagione da cancellare presto. Che forse, sotto sotto, è anche quello che si augura la gran parte dei protagonisti di questo 2023/2024 senza acuti, senza gioie, con molti dolori nei risultati e nelle decisioni. Modena-Padova, evento finale del gironcino all’italiana dei play off che assegnano il quinto posto, è una partita da dentro o fuori anomala, perché chi perde tra le due è sicuramente fuori dalle semifinali, ma chi vince dovrà aspettare il risultato di Verona-Cisterna per sperare di rientrarvi. In soldoni: per potersi giocare la semifinale secca (certamente fuori casa) lunedì 22 aprile, Modena deve vincere. Vincendo 3-2 deve sperare che Verona-Cisterna termini 3-0 o 3-1, vincendo da tre punti Verona-Cisterna può anche terminare 3-2, l’importante è che non vincano i laziali. Discorso simile vale per i veneti. La formazione cui Alberto Giuliani si affiderà sarà quella delle ultime partite, quella che ha affrontato tutto questo girone che qualifica alla Challenge Cup 2024/2025 con l’unico dubbio dei centrali: Bruno in regia, dunque, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti (o Brehme) al centro, Federici libero.

Padova dal canto suo dovrebbe opporre Zoppellari in regia, Stefani opposto, Gardini e Porro alle ali, Crosato e Truocchio al centro con Zenger libero ma hanno trovato spazio anche Desmet, Falaschi, Guzzo in un turn over ben più ampio di quello attuato dalla Valsa Group. Non sarà solo il giorno dell’addio di Bruno, che avrà vari risvolti anche più un arrivederci nelle intenzioni del brasiliano, ma anche quello del saluto mesto di Osmany Juantorena, ad esempio, sempre o quasi titolare in stagione nonostante il ruolo designato del terzo incomodo di banda, mai un attacco nel girone per il quinto posto. Sarà l’addio a Sapozhkov, il giocatore più sulla graticola dell’intera stagione, mai sbocciato veramente come si auguravano Casadei e i due allenatori, e quello a Brehme, su cui l’investimento alla fine non ha prodotto i risultati sperati. Il saluto si estenderà poi a Boninfante, solo per poco in lizza per rimanere come titolare, il prossimo anno a Civitanova Marche, e a quasi tutta la panchina, fratelli Pinali compresi. Inizio del match alle ore 20:30, arbitreranno Brancati e Prati, diretta su Volleyballworld.tv, su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker. Gli altri match: Rana Verona-Cisterna Volley, quello cui deve guardare Modena con occhio interessato, e Gas Sales Piacenza-Lube Civitanova, tutti in contemporanea. Semifinali il 22 aprile, finalissima sabato 27.

Alessandro Trebbi