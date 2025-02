Valsa, con la Lube serve la partita perfetta

Una sfida difficilissima, per la classifica che dice cose molto chiare, ad esempio che la Lube ha il doppio dei punti e delle vittorie della Valsa Group, ma anche e soprattutto per il momento che le due squadre stanno attraversando: nel girone di ritorno Modena ha vinto una sola partita su sette, una su otto se aggiungiamo anche l’ultima di andata, nello stesso lasso di tempo Civitanova ha vinto cinque match su sei (deve ancora giocare il recupero con Padova), sei su sette contando l’ultima gara giocata per l’andata. E in più ha conquistato la Coppa Italia, soltanto due settimane fa. La curiosità è che laddove è arrivata l’unica vittoria dei gialloblù, a Monza, sia avvenuta anche l’unica sconfitta dei marchigiani. Insomma, un everest da scalare per De Cecco e soci che però, se vogliono mettere al sicuro i play off, devono badare al sodo, ovvero a fare punti: il calendario è amico fino a un certo punto, nel senso che Cisterna fa visita alla pericolante Taranto, mentre Grottazzolina gioca in casa con Perugia in un momento nel quale la Yuasa Battery sta dimostrando di potersela giocare con tutti e la Sir Susa Vim di poter perdere, con tutti. I numeri pendono tutti dalla parte della Lube, soprattutto quelli più recenti, in una squadra che ha fatto dell’intercambiabilità il suo punto di forza laddove invece i tanti cambi (non solo quelli, beninteso) hanno contribuito a non far mai nascere una vera identità a una Modena ancora in cerca del sestetto ideale. Sestetto che oggi dovrebbe essere con De Cecco in regia, Buchegger opposto, Davyskiba e Gutierrez di banda, Anzani e Sanguinetti al centro e Federici libero. Dall’altra parte della rete Boninfante guiderà la regia, Lagumdzija sarà l’opposto, Bottolo e Loeppky le bande con Chinenyeze e Gargiulo al centro e Balaso libero, anche se Nikolov è in netta ripresa, lo ha dimostrato la Coppa Italia, e lo schema a tre martelli potrebbe essere una soluzione fin dall’inizio per Medei.

Una squadra la Lube, che è aggressiva al servizio in pressoché tutti i suoi uomini e che può contare su un attacco di palla alta di qualità, tecnico in alcuni elementi, molto più fisico in altri. Modena dovrà rispondere con la stessa moneta dal servizio e, nel complesso, avere più pazienza. Tradotto: sbagliare meno. Inizio della partita al PalaPanini alle ore 18 in diretta su Dazn e Volleyballworld.tv, arbitri Zanussi e Cappello. Sugli altri campi si giocheranno, dopo il big match Trento-Piacenza andato in scena ieri sera: Grottazzolina-Perugia (ore 16), Verona-Monza (ore 16, diretta su Dazn), Taranto-Cisterna (ore 18, diretta Rai Sport), Milano-Padova (ore 19).

Alessandro Trebbi