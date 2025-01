Valsa, Giuliani predica equlibrio: "Cisterna decisiva, ma senza paura"

È una vigilia importante, perché dopodomani la Valsa Group si troverà impegnata in una trasferta che in un senso o in un altro potrebbe essere decisiva per la stagione: vincere a Cisterna potrebbe voler dire mettere un’ipoteca fondamentale sul settimo posto, perdere vorrebbe dire rimettere in discussione addirittura l’accesso ai play off. Ecco perché Alberto Giuliani pone una grande attenzione alla partita, così come attenzione è stata posta alla sua preparazione atletica in settimana.

Giuliani, un match importantissimo, ma che andrebbe affrontata a braccio leggero? "Cè da trovare un equilibrio tra l’importanza della partita e il fatto di non viverla con troppa pressione. Sarà proprio la gestione equilibrata, delle tensioni e del gioco, a fare la differenza".

Quindi una questione tutta mentale? "Dobbiamo essere mentalmente e tatticamente preparati per scendere in campo in una partita che, è scontato dirlo, per la classifica è molto importante".

Cosa è successo in queste due settimane senza giocare? "Beh, intanto Oscar Berti, il nostro preparatore atletico, si è divertito molto credo. Ha messo tanta benzina nei muscoli dei ragazzi per il proseguio della stagione. Mi auguro comunque di avere una condizione atletica ottimale per la trasferta di Cisterna".

La gara di andata cosa vi ha insegnato, sui vostri avversari? "Cisterna ha numeri molto simili ai nostri. Sarà un match lottatissimo su tutti i fondamentali, a partire dal servizio e dalla ricezione per arrivare al cambiopalla: entrambe le nostre squadre hanno nel cambiopalla il loro punto di forza se le rispettive ricezioni funzionano a dovere e mettono i palleggiatori nelle migliori condizioni possibili".

Secondo lei sono cambiate alcune gerarchie, dopo la Coppa Italia? "Per la corsa scudetto e play off credo non cambierà molto, con le indicazioni della Coppa Italia. Quello che cambierà sarà che nelle situazioni di finali, di gare importanti che decidono un trofeo, bisognerà arrivarci in condizioni fisiche ottimali. Chi, in quei periodi, avrà i giocatori nella migliore condizione, bisogna essere bravi ma anche fortunati, riuscirà a vincere, dato che i valori sono molto simili, io questo lo dico dall’inizio dell’anno".

Nota su Buchegger. Nel pomeriggio di ieri la società ha inviato questa nota relativa al futuro di Paul Buchegger, che come anticipato resterà a Modena: "Negli ultimi giorni si leggono tanti articoli in cui si parla di Paul Buchegger e di possibili alternative nel suo ruolo per la Modena Volley del futuro. La sua conferma e la scelta di proseguire insieme questo percorso è figlia di un’attenta valutazione, per questo Modena Volley è felice di confermare che Paul sarà l’opposto della Valsa Group del prossimo anno".

