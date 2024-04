"Variante, è la volta buona: parte il progetto"

Dopo oltre 30 anni torna a muoversi il settore viabilità nel Frignano, che era rimasto immobile dopo l’inaugurazione del tunnel di Strettara nel 1993. Con la denominazione ‘Asse di penetrazione Appennino Modenese: variante di Pavullo e tratto Madonna di Pratolino / Strettara’ è stato infatti avviato dal Ministero Infrastrutture ed Anas l’iter per la realizzazione di queste opere, da tutti ritenute fondamentali per lo sviluppo montano. L’atteso annuncio è arrivato ieri da Stefano Marchetti coordinatore del comitato ‘La Via Maestra’ assieme ai componenti Giuliano Romani, Rolando Manfredini e Maurizio Cadegiani. "E’ con comprensibile soddisfazione e con tanto di documentazioni ufficiali -dice Marchetti- che posso annunciare il concreto avvio di due opere attese da decenni come la circonvallazione di Pavullo e il tratto che collegherà Madonna di Pratolino alla galleria di Strettara, riducendo drasticamente i tempi di collegamento tra la montagna e la pianura. Dopo l’inerzia pluridecennale delle istituzioni, il comitato Via Maestra tre anni fa aveva creduto in queste opere, impegnandosi a fondo con tutti gli interessati in un percorso che si è dimostrato non facile ed anche con pareri contrari (come la direttrice di Vignola) poi con una unanimità di intenti votata dall’Unione dei Comuni del Frignano per l’inserimento nel Piano provinciale Area Vasta. In questi anni abbiamo avuto modifiche di interlocutori a Roma, ma ora il nostro sogno sta finalmente per avverarsi. Le opere sono state infatti inserite nel ’Contratto di Programma 2024/25 del Ministero infrastrutture e Anas’ e – evidenzia Marchetti – vi sono già i fondi per lo studio di fattibilità, cui farà seguito la progettazione esecutiva che potrebbe essere ultimata in un paio di anni. A quel punto vi sarà lo stanziamento dei fondi necessari per questa opera che è stata ritenuta prioritaria, riconoscendola come intervento strategico per la viabilità dell’Appennino Modenese". Grande soddisfazione è stata espressa ieri dal sindaco di Pavullo Davide Venturelli: "E’ un grande risultato di squadra che darà un valore aggiunto a tutto l’Appennino. Negli ultimi due anni siamo stati in prima fila per sbloccare una situazione ferma dagli anni ‘80 dopo l’arrivo dell’Estense alle soglie di Pavullo". "Certo le nuove strade non verranno fatte dall’oggi all’indomani – riprende Marchetti– ma per la prima volta dopo decenni vi sono atti concreti per migliorare la viabilità montana sia per le attività economiche che per il turismo, con tempi di percorrenza dimezzati. La galleria di Strettara non sarà più una ’cattedrale nel deserto’".

Giuliano Pasquesi