’Viaggi siderali con... Wiki’ Il teatro è per i ragazzi

di Stefano Marchetti

Pensate un po’: già nel secondo secolo, quasi 1900 anni fa, Luciano di Samosata aveva immaginato un viaggio sulla Luna. Nel suo romanzo ’La storia vera’ un gruppo di persone si metteva in viaggio per oltrepassare le Colonne d’Ercole e arrivare verso nuovi mondi, con avventure straordinarie: proprio per questo il libro è considerato come un ‘antenato’ di tante opere fantastiche, dall’ ’Orlando Furioso’ a ’I viaggi di Gulliver’, e precursore della moderna fantascienza. E dalle storie di Luciano di Samosata prendono spunto anche i ’Viaggi siderali con... Wiki’, lo spettacolo dedicato alle famiglie che il teatro Comunale Pavarotti Freni proporrà domani alle 17.30 (con una replica per le scuole lunedì alle 10) per concludere la rassegna ’Musica su misura’. Una commedia musicale, dedicata ai ragazzi, creata dal maestro Paolo Gattolin, direttore del Coro di voci bianche del Comunale che la porterà in scena.

La storia ci fa conoscere un gruppo di ragazzi che si trova a passare un pomeriggio tra i tanti libri contenuti nella sontuosa libreria della nonna, ex insegnante di latino e greco. Per caso troveranno su uno scaffale un piccolo volume con alcune figure simili a quelle di un videogioco: proprio ’La vera storia’ di Luciano di Samosata che ispirerà tantissime curiosità a cui la nonna (ribattezzata ’Nonna Wiki’, come un’enciclopedia digitale) proverà a rispondere. "I ragazzi possono trovare nella storia e nella letteratura vari elementi a loro già familiari", spiega Gattolin. Questi "Viaggi siderali" sono per tutti... anche per i grandi.

Il cast vede Francesca Nascetti nella parte della Nonna, e con lei tanti ragazzi del coro di voci bianche, con i solisti Federico Lauriola, Elena Pignatti, Anna Elvezzi, Emma Stella, Erika Ranieri, Alice Chierici, Matilde Marzaduri, Cristiano Luppi, e la partecipazione dell’attore Marco Marzaioli. Partecipano l’Orchestra da camera e le voci del Liceo musicale Carlo Sigonio. L’allestimento scenico, con la regia di Tony Contartese e le luci di Andrea Ricci, è stato curato dagli studenti dell’Istituto Venturi con i costumi realizzati dal’Istituto Cattaneo-Deledda. Per la scenografia ci si è avvalsi della collaborazione di Arca Lavoro - Impresa sociale, per il riuso di mobilio e attrezzeria di scena, e del progetto Itinera di Aliante Cooperativa Sociale per l’inserimento di giovani penalizzati dal periodo di pandemia.