Videogiochi e libri per sconfiggere la noia

Come passare in modo costruttivo il tempo? La noia può essere sconfitta? Forse sì, grazie ai passatempi: attività di ogni genere che intrattengono bambini, adolescenti e adulti e che svolgono la funzione di palestra per la nostra mente. Alcuni studi affermano che gli hobby di ogni genere, in giusta misura, producono notevoli benefici. La musica, per esempio, innesca nel cervello la produzione di ormoni che danno felicità (endorfine), riduce lo stress e migliora l’umore e la memoria. La lettura stimola la mente, migliora le conoscenze, il livello di attenzione, amplia il vocabolario, incrementa il livello di istruzione e rende più forte la capacità analitica del pensiero. Se utilizzati per un tempo limitato, anche i videogiochi possono dare benefici. Secondo alcuni psicologi e riviste del settore (Cognitive Development e Journal of Vision) possono aumentare i riflessi, le funzioni di attenzione; danno una maggiore sensibilità al contrasto visivo e una flessibilità mentale notevole. Ma quali sono i passatempi più conosciuti dai giovani? In un sondaggio effettuato su un campione di 25 ragazzi è emerso che i passatempi più praticati sono costituiti dai videogiochi, seguiti da lettura, sport e telefono. La musica e il disegno si collocano in posizione centrale, mentre quelli meno gettonati sono la cucina e il ballo. Per chi non ha un vero e proprio passatempo, ma preferisce uscire con gli amici o coetanei, migliorando così le capacità relazionali e liberando endorfine, quali sono i principali luoghi di ritrovo? La meta non è sempre fissa, gli adolescenti si ritrovano per lo più in bar, ristoranti e parchi, con una preferenza per questi ultimi, in quanto luoghi lontani da occhi indiscreti in cui si concentrano attività non salubri, come fumare. I luoghi di ristorazione sono frequentati dai ragazzi, che dopo la giornata scolastica si ritrovano insieme a mangiare qualcosa, invece di gironzolare per la città o per negozi. La mancanza di centri per ragazzi è un problema notevole che non permette l’aggregazione. Ma come sono cambiati nella storia i luoghi e gli hobby più conosciuti? C’è stato e continua a esserci un notevole mutamento riguardo ai passatempi. In passato, le innovazioni portate dalla Seconda Rivoluzione Industriale hanno riscontrato un gran successo, come il cinematografo. Oggi basta accedere allo streaming di un film comodamente da casa, invece di andare al cinema, anche se una buona percentuale ci si reca ancora. Al giorno d’oggi la tecnologia sta prevalendo: sta cambiando anche la compagnia. Oggi il telefono è la nuova compagnia!

L’ebook prevale sui libri cartacei. E non si gioca più in cortile, infatti la percentuale del calcio in console (fantacalcio) risulta più alta di quella del calcio giocato in quartiere.

Siamo ancora sicuri che la frase ‘mi sto annoiando’ regga?

Melissa Guadagno, Keziah Ashia Gaah, Annalisa Gamberoni, scuola Galilei Maranello