Vignola, Festa dei ciliegi in fiore. In migliaia per la sfilata dei carri

Nonostante una giornata più fredda rispetto al solito, migliaia di persone erano presenti ieri a Vignola per la prima sfilata dei carri fioriti nell’ambito della 54° edizione della Festa dei Ciliegi in Fiore, l’annuale appuntamento di primavera organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola in collaborazione con il Comune.

Sette, in particolare, i carri che hanno sfilato e che domenica prossima, dopo la terza sfilata (la seconda è prevista per sabato 12 aprile alle 20), saranno premiati dalla giuria. A contendersi la vittoria in questa edizione sono "Primavera nel mondo" (realizzato dall’associazione L’Urtiga), "Primavera sul prato" (Asilo di Viale Mazzini), "Fantasy di primavera" (Amici Miei), "Benvenuto Botticelli alla primavera vignolese" (I Ragazzi di Ca’ di Sola), "Primavera al Laghetto dei Ciliegi" (Quelli di Brodano), "Il libro della primavera" (Gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone) e "Il ponte della primavera" (Gli Intoccabili).

In giuria, tra gli altri, c’è la stessa sindaca di Vignola, Emilia Muratori: "I carri sono bellissimi, frutto di un grande impegno da parte dei volontari che lavorano instancabilmente per mesi. Non saprei dire quante migliaia di fiori di carta vengano utilizzati, ma il risultato è davvero straordinario. La Festa dei Ciliegi in Fiore, peraltro, rappresenta l’inizio della stagione per noi più importante, quella che ci porterà alle ciliegie mature. È un appuntamento atteso da tutta la comunità e un auspicio per una stagione positiva per la nostra agricoltura. Speriamo davvero che lo sia".

Marco Pederzoli