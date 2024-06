Vince il sì di Gianluca e Pasquale. Gli sposi vanno in crociera

È di Castelfranco Emilia la coppia vincitrice della quarta puntata della settima edizione di "Quattro matrimoni", show di Sky prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino della Gherardesca. In gara con altre tre coppie, il sì di Gianluca Poppi e Pasquale Lorusso, che risale a poco più di un anno fa (le puntate sono state necessariamente registrate), si è rivelato quello vincitore rispetto a quelli di altre tre coppie provenienti da Varese, Bracciano e Pavia. Al termine dello show andato in onda domenica 23 giugno, Gianluca e Pasquale hanno così conquistato una crociera premio messa in palio da MSC, ovvero il premio spettante agli sposi che hanno ottenuto il punteggio più alto sommando i voti delle spose e del conduttore stesso. La festa di matrimonio dei due coniugi castelfranchesi si è tenuta presso l’agriturismo Il Rubbio a Portile.