Vincenzi confermato al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio

Francesco Vincenzi, uno dei più noti imprenditori agricoli del territorio e presidente del Consorzio della Bonifica Burana, oltre che della associazione nazionale che riunisce i consorzi di bonifica italiani, è stato confermato ancora al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Guiderà l’ente, che rappresenta territorialmente tutta l’Area Nord, per il prossimo quadriennio. Lo ha eletto ieri all’unanimità nella seduta che ha tenuto il consiglio di indirizzo. "Sono molto orgoglioso di questa conferma che mi permette di portare avanti il percorso avviato in quest’ultimo anno – ha dichiarato Vincenzi –. Con la stessa fiducia riposta in me, mi preparo a consolidare il ruolo strategico della Fondazione nel territorio dell’Area Nord. Alcune importanti iniziative sono state realizzate: in primis il contributo di 1 milione di euro per l’Hospice San Martino e, in dirittura d’arrivo, l’attivazione a Mirandola del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Innovazione in Medicina’. Non si dimentichino inoltre gli obiettivi tipici di una Fondazione di origine bancaria: la riduzione delle disuguaglianze, il sostegno al territorio e alle Istituzioni e l’accompagnamento della comunità ai continui cambiamenti che caratterizzano questi anni. Il tutto reso possibile dai risultati economico-finanziari registrati negli ultimi anni. Ringrazio tutti i membri degli organi della Fondazione, quelli uscenti e i riconfermati, per l’impegno con il quale si sono dedicati alla Fondazione in questi anni". La Fondazione con le sue risorse, che ammontano ad oltre un milione di euro da reinvestire ogni anno sul territorio, si conferma sempre più come un volano di iniziative strategiche per la crescita e lo sviluppo locale ed un prezioso sostegno per il mondo del volontariato. Oggi più che mai la Fondazione è chiamata a dare slancio ad un territorio in forte espansione economica e che ha saputo mettersi alle spalle la tragedia ed i danni del terremoto, rivelando una incredibile resilienza e dinamismo. Nel suo ruolo Vincenzi sarà affiancato da un consiglio di amministrazione che è composto da Daniele Tanferri, Paola Campagnoli, Pino Dieci e Raffaella De Marchi, dal segretario generale Cosimo Quarta, oltre che dal collegio sindacale, di cui fanno parte Stefano Benatti, Annalia Pederzoli e Adriano Pirani, eletti li 6 maggio 2023. Per quanto riguarda il consiglio indirizzo rinnovato l’anno scorso ne son o stati chiamati a far parte: Lorella Ansaloni, Anna Artioli, Massimo Braida, Sara Brancolini, Davide Calanca, Maria Chiara Carreri, Elisa Casumaro, Alberto Diazzi, Guido Maffei, Giulio Marchetti, Gianluca Pedrazzi, Paolo Pirazzoli, Luigi Rovati e Roberta Roventini.

al.g.