Violenza su due ragazze in Erasmus a Modena, condannato a 4 anni e 8 mesi

Modena, 22 maggio 2023 – Condannato a quattro anni e otto mesi per aver abusato di due ventenni irlandesi, in Italia per il progetto Erasmus, dopo una serata trascorsa in un locale di Modena nel corso della quale le due avevano bevuto diversi drink. L’uomo, 28enne di San Prospero è stato condannato ad una pena di 4 anni ed 8 mesi, con il rito abbreviato. I fatti al centro del processo risalgono al marzo dello scorso anno, l’imputato ha sempre negato le accuse. La violenza sessuale su entrambe le giovani sarebbe avvenuta all’interno dell’auto del 28enne, dopo che le due giovani avevano accettato un passaggio alla fine della serata.