"Vogliamo una città che voli in alto. Noi metteremo in campo l’esperienza"

"Fare più bella la nostra città: questo lo scopo per il quale noi, candidati della lista civica ‘Bella Carpi’, ci siamo messi in gioco in questa tornata elettorale amministrativa, a sostegno del candidato di centro sinistra Riccardo Righi". Il capolista e fondatore della civica, Fabrizio Stermieri, introduce così la presentazione dei 16 candidati che la compongono. "Con questo unico scopo – prosegue – ci proponiamo, nella consapevolezza di condividere con tanti la sensazione che Carpi abbia bisogno di cercare nuove opportunità per migliorarsi e per rendere migliore la vita a chi vi abita e si riconosce in essa. ‘Fare volare più in alto’ il falcone che caratterizza il simbolo del nostro Comune (e della nostra lista civica) è quindi l’obiettivo che ci siamo dati cercando di contribuire, con la nostra esperienza e i nostri saperi (non siamo giovanissimi, seppure in massima parte ‘nuovi’ a esperienze amministrative), a rendere Carpi più bella, più viva, più centrale nel panorama provinciale e regionale, partendo dalle cose concrete". In merito alla scelta di appoggiare Righi, sottolineano che in lui hanno trovato "un interlocutore sensibile e aperto alle nostre istanze che sono poi quelle dei cittadini che hanno a cuore la loro città. Abbiamo trovato convergenza nel programma che il candidato sindaco ha elaborato, anche tenendo conto di quanto da noi suggerito, un programma che si tiene lontano da ideologie precostituite e che punta sulla concretezza delle cose da fare, da completare o da avviare".