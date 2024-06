Volontari per la sicurezza, cresce il numero di iscritti

Tre nuovi iscritti nei VOS, i Volontari per la sicurezza, e 15 nuovi effettivi ‘arruolati’ dall’associazione nazionale carabinieri, tutti freschi di superamento dell’esame finale che li mette a disposizione della comunità. Che si aggiungono alle attività dell’ufficio mobile della Polizia Locale di Formigine, che periodicamente si attesta presso le frazioni e, dopo Magreta e Colombaro, è atteso a Corlo il 24 giugno e a Casinalbo il prossimo 8 luglio. E se l’attività dei VOS, che con i tre nuovi ingressi fanno cifra tonda e diventano 40 e dei volontari ANC, che supporterà, sulla base di una convenzione sottoscritta in settimana, la Polizia Locale in attività di presidio e controllo, soprattutto sulle aree verdi, sono note e apprezzate, buoni riscontri sta ottenendo anche l’ufficio mobile della PL formiginese: progetto avviato ormai da un anno e mezzo, favorisce il contatto diretto tra i residenti e i commercianti e gli agenti, cui vengono segnalate problematiche o suggerite migliorie.

Un’attività di prossimità, svolta anche presso gli esercizi commerciali, che diventa inoltre un’occasione per promuovere le informazioni sullo sportello ‘Non da soli’ presso il quale è possibile rivolgersi ove si sia vittima di reati predatori. Aperto nel 2019, lo sportello offre ristoro per i danni materiali arrecati ad infissi o inferriate, per il rifacimento di serrature o chiavi a seguito di furti o effrazioni anche in caso di furti di biciclette o furti sulle auto oltre a fornire ragguagli sulla duplicazione di documenti personali rubati.