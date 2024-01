Weekend di neve per sciatori. Per il trasporto c’è il BusForFun

Alternanza di pioggia e neve ieri in Appennino, a varie quote. Oggi prosegue la variabilità con decisa previsione di neve (forse anche a quote collinari) per venerdì. Ieri chiusa per vento la seggiovia quadriposto del Cimone, ma aperti comunque nel comprensorio vari impianti al Lago della Ninfa, Passo Lupo, Cimoncino e Polle. Da sabato, per tutti i prossimi week-end, si potrà godere di una giornata di sci e snowboard col comodo servizio di viaggio in Bus più Skipass con partenza da Bologna e Modena direttamente sulle piste innevate del Cimone. Organizzato da BusForFun, oltre al viaggio di andata e ritorno con pullman GT, si avrà lo skipass giornaliero e convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura.

g.p.