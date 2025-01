Zaro si fa sorprendere due volte. Defrel propizia il primo gol

GAGNO 6 Sulle due reti, con conclusioni da distanza molto ravvicinata, non può fare molto. Decisivo nel primo tempo quando recupera in modo felino su un avventato retropassaggio di Di Pardo.

CALDARA 6,5 Gara di buon livello, sia in fase difensiva che in ripartenza, gestisce la palla con buona qualità.

ZARO 5,5 Si fa superare da Vandeputte nell’occasione del primo gol cremonese, e nella ripresa non chiude su Vasquez nell’occasione in cui lo spagnolo colpisce la traversa.

DELLAVALLE 5,5 Macchia una gara sin lì di buona attenzione facendosi scappare De Luca nell’occasione del pari della Cremonese nel finale.

DI PARDO 7 L’ex cagliaritano gioca finalmente una gara di sostanza e, aggiungiamo, di sicurezza. Segna il gol dell’1 a 1 a porta vuota, ma era al posto giusto al momento giusto, diventando il diciassettesimo marcatore stagionale. (36’ st Beyuku sv Entra con sicurezza e piglio da vendere, una bella risorsa da qui alla fine).

GERLI 6,5 Una gara di grande sacrificio a recuperare palloni con tanta corsa e qualche frangente, perdonabile, di poca lucidità. Ma rimane sempre una delle certezze della truppa.

SANTORO 6,5 Tanta quantità anche per lui, e un pizzico di sfortuna quando piazza nella ripresa una stoccata velenosa che costringe Fulignati agli straordinari. (41’ st Magnino sv Viene buttato dentro per irrobustire la retroguardia, pochi palloni toccati).

COTALI 6 Gara tatticamente corretta, di sostanza e con pochi fronzoli. In un paio di circostanze si vede in appoggio all’attacco, ma manca di cattiveria nell’ultimo tocco. (17’ st Idrissi 6 Frazione di partita senza grandi errori, si procura anche un’occasione per il possibile terzo gol, ma scivola sul più bello).

PALUMBO 8 Sontuoso è il primo aggettivo che ci viene in mente per definire una prestazione che certifica ancora una volta le sue grandi qualità di corsa e palleggio. E’ ovunque sul campo a giocare e dispensare palloni, si procura e trasforma il penalty del provvisorio 1 a 2.

CASO 6,5 Sfortunato a inizio gara quando colpisce una gran traversa con un bel destro a giro, nelle ripartenze con lanci lunghi rimane sempre un bel punto di riferimento. (17’ st Bozhanaj 6,5 Mezz’ora abbondante di buona corsa e sufficiente qualità, nell’uno contro uno mette spesso in difficoltà la retroguardia di casa. Ha una gran palla per l’1 a 3, calcia bene ma un difensore gliela devia oltre la traversa).

DEFREL 7 Il suo primo tempo, nel quale chiama anche Fulignati a una gran deviazione su piattone maligno, è fatto di buone sponde e buone difese del pallone. Propizia con una bella percussione il gol di Di Pardo. (17’ st P. Mendes 6 Entra con la squadra un po’ schiacciata a difendere il risultato e deve spesso sacrificarsi ad andare a cercare palloni, senza mai avere una vera occasione da gol).

Alessandro Bedoni