"Zocca, si investe poco per aiutare i bambini diversamente abili"

Gravi lacune nell’assistenza scolastica dei bambini diversamente abili di Zocca. Lo segnala Federico Covili (nella foto) capogruppo di Zocca Domani (opposizione) che ha presentato a questo proposito un’interrogazione in Consiglio comunale. "L’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili è un servizio fondamentale – dice -. Eppure a Zocca gli investimenti in questo ambito sono bassi, comportando una situazione di inaccettabile discrepanza rispetto agli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Purtroppo – spiega - abbiamo scoperto una situazione gravissima che riguarda gli educatori e, di riflesso, gli alunni diversamente abili. In media, gli alunni che hanno diritto ad avere il sostegno di un educatore professionale, hanno nove ore di assistenza settimanale nei Comuni di Guiglia, Marano e Savignano e nove ore e mezzo nei Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto e Vignola. A Zocca, la media settimanale è soltanto di cinque ore. In pratica i bambini diversamente abili di Zocca hanno una copertura che è poco più che dimezzata rispetto a quelli di Vignola. E questo semplicemente perché il Comune mette molti meno soldi. Risulta infatti particolarmente significativo il confronto con i Comuni Guiglia e Marano. A Guiglia gli alunni che hanno diritto ad avere un educatore sono 18, a Marano 19, a Zocca 17. Il Comune di Guiglia spende 132.435 euro (per un totale di 5.660 ore di educatore nelle scuole) e quello di Marano 128.990 euro (per un totale di 5.512 ore); il Comune di Zocca spende soltanto 77.694 euro (per un totale di 3.320 ore)". Covili sottolinea che "nelle scuole, oltre ai docenti di sostegno, alcuni alunni diversamente abili hanno diritto ad aver, sulla base delle indicazioni della Neuropsichiatria, delle figure di educatori professionali. Si tratta di educatori ed educatrici che assistono i ragazzi nello svolgimento degli impegni scolastici e non solo. Questo personale è pagato dai Comuni e quindi, nel caso di Zocca, dall’Unione Terre di Castelli che offre un servizio sulla base dei trasferimenti operati dai Comuni e dagli accordi presi in giunta dai sindaci. Le istituzioni scolastiche decidono poi come distribuire il monte ore loro assegnato, che viene suddiviso sulla base delle singole esigenze".

w. b.