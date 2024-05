Zona Musicisti, parcheggio selvaggio: è pericoloso

Gentile redazione,

abito in via Bonacini e spesso per andare al lavoro mi capita di girare da via Rossini. La strada a un certo punto curva e si trova di fronte la pista ciclabile che conduce al sottopasso per il parco di via Divisione Acqui. In quell’angolo le macchine non potrebbero parcheggiare e invece è sempre pieno di vetture. Capisco la carenza di stalli, non me la sento di dare addosso ai residenti che magari non sanno dove altro andare. Però almeno chiederei al Comune di prevedere uno specchio all’altezza di quell’incrocio perché può diventare pericoloso: spesso infatti quando imbocco il tratto mi trovo di fronte un ciclista o un ragazzo su un monopattino che invece di rimanere sulla pista ciclabile sconfina al centro della carreggiata spuntando all’improvviso. Occorrerebbe un po’ di prudenza da parte di tutti certo, ma uno specchio contribuirebbe a evitare guai.

Gregorio M.