Hotel con ristorante di lusso, chi è l’unico emiliano romagnolo premiato da 50 Top Italy

Modena, 2 dicembre 2024 – C’è anche Villa Maria Luigia tra i ‘ristoranti con ospitalità alberghiera’ premiati dalla guida ‘50 Top Italy/Luxury’. La storica dimora immersa nelle campagne modenesi si classifica al quinto posto di 50 (è l’unica emiliano romagnola) nella classifica che premia la cucina, la bellezza della struttura e il grado di accoglienza.

Il progetto di Lara Gilmore e Massimo Bottura

Villa Maria Luigia è un progetto complesso, ancora in via di espansione, frutto della passione di Lara Gilmore e dello chef stellato Massimo Bottura. Già premiata come miglior b&b al mondo dal Financial Times, con le ‘Tre chiavi’ dalla Rossa e come ‘miglior esperienza gastronomica’ – tra gli altri riconoscimenti – ora si aggiunge il prestigioso ‘luxury’.

Il ristorante ‘Al Gatto Verde’

Il ristorante ‘Al Gatto Verde’ – si legge nella presentazione di 50 Top Italy –, con in cucina la talentuosa Jessica Rosval, propone una cucina personale e frutto delle sue esperienze e soprattutto della sua grande sensibilità. Non è ancora tutto, perché troverete anche una delle migliori colazioni in circolazione, se non la migliore in assoluto, con una proposta sia dolce che salata che ricalca le colazioni emiliane dei giorni di festa.

La valutazione

50 Top Italy traccia una mappa di strutture esclusive in Italia, del mondo dell’ospitalità: hotel, relais, residenze di charme, che al proprio interno abbiano anche un grande ristorante e un servizio di cibo e bevande di alto livello. Le valutazioni tengono conto innanzitutto della cucina, che soddisfi le richieste dei gourmet più esigenti. La colazione, che è uno dei cardini portanti del giudizio; la bellezza della struttura e il grado di accoglienza, nel servizio di sala, ma anche del personale dell’accoglienza. Poi saranno giudicati gli extra come aperitivi, proposte del servizio in camera, possibilità di poter usufruire del servizio di wellness e beauty e, in generale, verranno giudicati tutti i servizi dell’offerta.