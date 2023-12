Nek con Renga tra i 27 big di Sanremo 2024

Modena, 3 dicembre 2023 – Nek torna sul palco di Sanremo. E’ tra i 27 big, annunciati da Amadeus in diretta al Tg di Rai 1. Questa volta il cantante modenese canterà in coppia con Francesco Renga. I due sono reduci da un tour insieme che li ha portati a riempire le arene di tante città italiane.

L’ultima volta che calcò il palcoscenico sanremese era il 2018, ma in trio, come super ospite, insieme a Max Pezzali e ancora una volta Francesco Renga. In quell’occasione duettarono con Baglioni in ‘Strada facendo’.

Nek e Renga tra i big di Sanremo 2024

Andando indietro nel tempo, per rivedere Nek (al secolo Filippo Neviani) in gara arriviamo al 2015, quando si classificò secondo con ‘Fatti avanti amore’, dopo Il Volo che vinse con ‘Grande amore’. L’anno dopo ci riprovò con ‘Mi farò trovare pronto’, ma finì nella parte bassa della classifica. In quell’occasione duettò con l’attore marchigiano Neri Marcorè.

In questi anni Nek si è dedicato anche alla conduzione, e secondo i ben informati, si starebbe facendo bene le ossa. Avendo avuto un discreto successo, chissà che non possa presto essere proprio lui a condurre una delle prossime edizione di Sabremo.

In tanto nei suoi prossimi progetti c’è il teatro… Sarà infatti Nek ad inaugurare, il prossimo 2 marzo, il Teatro Carani di Sassuolo, che riapre a poco di meno di 10 anni dalla chiusura, datata ottobre 2014.