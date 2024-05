Modena Calcio, divorzio a un passo con il ds Davide Vaira

Modena, 19 maggio 2024 – Divorzio in vista fra il Modena Calcio ed il ds Davide Vaira. È ormai solo una questione di tempo: il dirigente classe ‘84 di Carrara non sarà più gialloblù la prossima stagione. Nella giornata di oggi, 19 maggio, Vaira dovrebbe incontrare la proprietà, sul tavolo non il ‘se’, ma il ‘come’. La separazione avviene al termine di una stagione deludente, che ha visto l’avvicendamento in panchina tra Paolo Bianco e l’attuale mister Pierpaolo Bisoli. Proprio il futuro della panchina gialloblù a questo punto diventa tema di stringente attualità. Bisoli ha condotto la squadra alla salvezza nelle ultime cinque partite della stagione, ma la sua conferma non è certa. Si vocifera di un incontro della dirigenza del club di viale Monte Kosica con Filippo Inzaghi. Voce smentita, come da copione, ma confermata da più parti.