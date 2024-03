Ordine medici: “Dal 2017 71 episodi di violenza contro sanitari”

Modena, 11 marzo 2024 – Settantuno segnalazioni di episodi di violenza ai danni di sanitari dal 2017 ad oggi. È il numero statistico che fornisce l’ordine dei medici di Modena. I due episodi più recenti, fa sapere il presidente dell’ordine dei medici Carlo Curatola sono stati il 23 febbraio, quando una giovane dottoressa di medicina generale è stata aggredita verbalmente e fisicamente da un paziente che ha poi danneggiato gli arredi dell’ambulatorio, e l’11 gennaio, quando un altro medico di famiglia, sempre donna, è stata insultata da un paziente che voleva un certificato di malattia. L’osservatorio dell’Ordine dei medici modenese ha ricevuto due segnalazioni nel 2019, nessuna nel 2020, diciannove nel 2021, 36 nel 2022 e dodici l’anno scorso.”Questi dati indicano per fortuna una tendenza al ribasso e a qualcuno possono sembrare tutto sommato contenuti: in realtà sono la spia di un fenomeno preoccupante e fortemente sottostimato, anche perché sono dati parziali – dichiara Curatola - Le segnalazioni, infatti, arrivano prevalentemente dai colleghi della medicina del territorio: medici di famiglia, pediatri, dentisti, liberi professionisti ecc. Per avere un quadro completo del fenomeno bisogna aggregare le segnalazioni ricevute dalle aziende sanitarie”.