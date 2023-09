Zocca, entra in giunta la superfan di Vasco Silvia Balestri: ecco cosa farà

Zocca (Modena), 28 settembre 2023 – Che Zocca sia il ‘Paese della musica’ è stranoto, al di là che si trovi scritto a caratteri cubitali lungo il muro della circonvallazione, preceduto e seguito da note del pentagramma e da immagini di rilassanti montagne verdi. Ora l’Amministrazione comunale vuole dare un nuovo impulso a questa peculiarità. In occasione del rimpasto di Giunta, a seguito delle dimissioni di Roberto Giuliani da assessore e da consigliere, il sindaco Federico Ropa ha coperto il posto vacante in Consiglio comunale con l’ingresso di Silvia Balestri, l’attivissima presidente del ‘Vasco Rossi Zocca fan club’.

Il programma della consigliera fan

Alla quale ha rilasciato una delega specifica che le calza a pennello vista la esperienza maturata nel mondo della Vascoland: dovrà occuparsi del progetto ‘Zocca paese della musica’, i cui contenuti sono in formazione. E lei ne è felice. "Sono molto contenta di portare avanti questo progetto – ha detto - perché Zocca é fortemente legata alla musica, nonostante ‘Zocca paese della musica’ sia sempre stato solo un progetto. Nel nostro paese sono nati Vasco Rossi, Massimo Riva, Bononcini, e, nel 1975 Punto Radio, una delle prime radio libere, sorta per iniziativa di un gruppo di giovani, fra i quali Vasco Rossi. A mio parere è essenziale far diventare una realtà quello che è sempre rimasta solo un’idea, valorizzando ciò che di fatto il nostro paese ha già, perché Zocca é a pieno titolo Paese della musica".

Il rimpasto di giunta

Il rimpasto di Giunta e di Consiglio ha portato anche il consigliere Giovanni Stefanini detto Giamaica, già capogruppo di maggioranza, a ricoprire l’incarico di assessore con delega a personale, commercio, mobilità sostenibile ed edilizia privata, e Cristian Mazzoni a capogruppo di maggioranza. E poiché il dimissionario Giuliani era anche vicesindaco, dagli inizi dello scorso agosto, quel ruolo lo ricopre l’assessore Susanna Rossi Torri. Ed il cerchio è chiuso.