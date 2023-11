Al Cabassi è in arrivo l’Aglianese con Niccolò Marcellusi

L’arrivo domenica al "Cabassi" dell’Aglianese riporterà a Carpi anche Niccolò Marcellusi, centrocampista classe ’99 figlio di Federico, ex socio biancorosso nell’anno concluso con la salvezza in Lega Pro e la drammatica mancata iscrizione fra i professionisti dell’estate 2021. Premettendo che ovviamente Marcellusi junior nulla c’entra con le vicende societarie paterne di quella sciagurata stagione, dove anzi debuttò in fra i "pro" con 32 gettoni e una rete segnata, in queste ore sui social dei tifosi biancorossi in tanti si sono chiesti se domenica al "Cabassi" ci sarà anche papà Federico, che però nulla ha a che fare con l’Aglianese, ma difficilmente la risposta sarà positiva. Nei toscani guidati da "Ciccio" Baiano oltre a Marcellusi ci sono anche altri tre biancorossi, sebbene due siano infortunati. Si tratta dei centrocampisti Lorenzo Ranelli (33 gare e un gol a Carpi l’anno scorso) che è fuori da metà ottobre, e Lorenzo Simonetti infortunato da inizio ottobre, che a Carpi aveva giocato nell’anno di Riolfo mettendo insieme 21 presenze. Il terzo ex è l’attaccante Riccardo Bocalon, a Carpi in C1 da gennaio 2012 per 6 mesi con 9 gare e un gol, che potrebbe essere un obiettivo di mercato per dicembre. DAL CAMPO. Ieri alla ripresa Forapani ha lavorato a parte a causa di un trauma alla caviglia sinistra, ma non è in dubbio. Frison ha ricominciato a correre e oggi rientrerà in gruppo. Massimiliano Rossi ha svolto solo la prima parte della seduta per non sovraccaricare un leggero affaticamento. OGGI. Alle 19,45 si recupera il derby toscano fra Prato e Pistoiese rinviato domenica scorsa per l’alluvione su richiesta delle due società. In casa arancione dopo i 6 addii (Ferrandino, Marquez, Tanasa, Oubakent, Lordkipanidze e Pisctiella) potrebbero tornare Macrì e Sighinolfi da Romana Fc e Sangiuliano. Classifica: Ravenna 24, San Marino 23, Imolese 22, Fanfulla 19, Carpi, Corticella, Forlì e Lentigione 18, Sammaurese e Pistoiese * 15, Aglianese 13, Prato * e Sangiuliano 12, Sant’Angelo 11, Mezzolara 10, Progresso e Borgo 9, Certaldo 6.

Allenatori. Ieri erano circolate voci sull’esonero di mister Nesi da parte del Mezzolara dopo il ko col Carpi ma il club bolognese le ha smentite. I biancazzurri domenica saranno di scena sul campo della capolista Ravenna. Intanto ci sarebbe l’ex tecnico biancorosso Massimo Bagatti in pole per la panchina della Luparense (Serie D girone "C") nel caso di esonero di mister Coletti.

Davide Setti