Bottazzi e Magro a Quarantoli Un tris di arrivi per il Polinago

La Cittadella annuncia la conferma in attacco Andrea Falanelli. In Promozione altri due colpi per la Quarantolese col ds Benatti che chiude per la mediana gli arrivi di Simone Bottazzi (200) dalla Serenissima di Prima categoria lombarda (ex Mantova, Rolo e Quistello) e di Francesco Magro (’96) ex Nogara e Casaleone che prendono il posto di Grilenzoni e Ferrari all’estero per l’Erasmus. In Prima tris di arrivi per il Polinago, col ds Caprara che annuncia in difesa Francesco Paduano (2000) ex Zocca e Castelnuovo che era alla Flos Frugi e Alessandro Vacondio (’96) ex Colombaro e Castelnuovo che era a Monteombraro, davanti dal Maranello il ’95 Giacomo Smaldone. Primo innesto per l’Ubersetto che prende l’esterno mancino Samuele Lombardo (2000) che proviene da tre stagioni alla Flos Frugi del nuovo dg Paroli. In Seconda super colpo d’attacco per la Mirandolese: torna a casa bomber Matteo Cavicchioli (’95), ex Folgore e Concordia, autore di 21 reti nei due tornei di Promozione con la Quarantolese. La Spezzanese ha ufficializzato l’acquisto del difensore Mattia Barbieri (’94) ex Flos Frugi. In Terza il Concordia riabbraccia Simone Regattieri (’94), centrocampista e bandiera biancazzurra fra Prima e Seconda, che ha giocato anche alla United Carpi. Due novità in casa Possidiese: il difensore Mirko Sala (’88) dalla Solarese, e il centrocampista Gabriele Galavotti (’92) dal Medolla. Il Real Maranello ha preso dall’Ubersetto il difensore Alessio Schiavoni (’95) e ha confermato il portiere Orlandi.

d.s.