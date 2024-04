Le pagelle. Palumbo vince l’emozione dell’ex. Abiuso spreca due volte il match ball

SECULIN 6 A parte un paio di uscite, la sua giornata non è particolarmente difficile, anche perché nelle uniche due occasioni della Ternana ci pensano i rossoverdi a sbagliare, anche clamorosamente come Phintya nel primo tempo che tira alto da un metro.

PONSI 6 Schierato nei tre di difesa, gioca una gara molto attenta, con un paio di buone chiusure che sventano altrettante ripartenze. Esce per una botta a quel gomito che lo fa soffrire da inizio stagione (33’ st Riccio 6 Porzione di gara senza sbavature).

ZARO 6,5 Attento nel presidiare la zona di competenza, prova anche qualche sortita e nella ripresa ha un buon spunto in area ternana ma il tiro termina alto. PERGREFFI 6 L’attacco di casa non è che usi l’artiglieria pesante, e al capitano basta la proverbiale esperienza.

SANTORO 6 Alla mezz’ora del primo tempo calcia a colpo sicuro verso la porta di casa, ed è il primo a verificare la giornata super di Iannarilli. Per il resto gara ordinata a centrocampo.

PALUMBO 6,5 Prima volta da ex al Liberati. Gioca un match in cui tocca diversi palloni e cerca di far girare la squadra a centrocampo. Anche lui ha una grande occasione nel finale, ma Iannarilli la tocca quel tanto che basta per deviarla in corner.

MAGNINO 5,5 L’occasione che fallisce al 22’ del primo tempo è il primo rimpianto, in ordine di apparizione, della gara del Modena. Reattivo certo Iannarilli, ma poteva fare meglio.

COTALI 5,5 Soffre Casasola, ed è pure condizionato dal giallo che becca nella prima frazione. Un po’ meglio nella ripresa, prima di arrendersi ai crampi. (22’ st Bozhanaj 5,5 Subito uno slalom con conclusione che supera sì Ianarilli, ma è talmente fiacca che un difensore ternano può respingerla ben prima della linea di porta).

TREMOLADA 6 Torna titolare dopo diverse giornate. C’è la voglia, ci sono i palloni giocati, e pure un’occasione quando un suo tiro va fuori di poco. Lo spirito è quello giusto, e in funzione della volata finale non è poco. (22’ st Oukhadda 6 Viene adattato a sinistra, non se la cava poi malaccio e addirittura ha un’occasione da gol, ma anche lui stanotte si sognerà Iannarilli).

DUCA 5,5 Ritrova una maglia da titolare ma la sua prestazione è opaca e senza i guizzi dei suoi giorni migliori. (12’ st Di Stefano 6 Entra bene in partita. Difende bene più di un pallone e quando prova a tirare anche lui trova Iannarilli a dirgli di no). GLIOZZI 5,5 Per trovare palloni giocabili deve andarseli a cercare, ma i risultati non arrivano. Qualche sponda e poco più. (12’ st Abiuso 5,5 Tutto in pochi secondi: prima si divora il gol partita a tu per tu con il portiere ternano, poi è sfortunato quando sulla ribattuta tenta un tap in acrobatico che viene respinto sulla linea da Dalle Mura. Ma bisognava segnare al primo tentativo, correva il 92’ e sarebbe stato il gol partita....).

Alessandro Bedoni