Maxi Lopez annuncia la sua "last dance" Potrebbe partire verso Napoli, Lazio o Brighton

The last dance’, la frase postata sotto una sua foto – in bianco e nero – con addosso la maglia neroverde. Campionato appena finito, mercato che accende i primi fuochi, complice un tweet di Maxime Lopez, regista francese del Sassuolo, non nuovo peraltro a esternazioni che preluderebbero ad un addio ad oggi possibile. Le Minot, arrivato dall’Olympique Marsiglia nel 2019 al Sassuolo, con il quale ha giocato 84 gare segnando 4 gol, già a giugno scorso aveva ammesso di chiedersi spesso "se non sia arrivato il momento di cambiare" e non è escluso che una risposta, un anno dopo, abbia deciso di darsela. Detto che va capito che tipo di intenzioni hanno i dirigenti neroverdi – Lopez è ‘blindato’ da un contratto con scadenza 2025 – resta da aggiungere come sul francese, già a gennaio, si fossero mossi Lazio e Napoli, e come da qualche settimana i siti specializzati rilancino sondaggi sia da parte del Brighton – dove c’è, ammesso resti, De Zerbi – che del Siviglia. Quello che è certo che, dovesse presentarsi l’occasione, Lopez non se la lascerà scappare, come peraltro anticipato un paio di mesi fa a Le Club des 5. "Nel mio ruolo sono tra i migliori del campionato, e il mio obiettivo – disse – è avere più visibilità".