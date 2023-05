Modena Volley, la campagna abbonamenti "Prezzi più bassi come chiesto dai tifosi"

di Alessandro Trebbi

Avanti Insieme. È questo lo slogan della nuova campagna abbonamenti presentata ieri al PalaPanini per la stagione 20232024, che ha "ascoltato i feedback dei tifosi" riguardo i prezzi, abbassandoli rispetto alla stagione scorsa, dividendo i settori in gradinata, consentendo rateizzazioni e garantendo parecchie agevolazioni a famiglie, under 12 e tesserati Fipav. A introdurre Christian Storci, vice-presidente della società, che è partito dai successi e dalla costruzione dello scorso anno: "In poche ore dopo il fallimento della trattativa con Vinci sono stato convocato da Sartoretti, ho conosciuto Giulia Gabana e appreso che c’era il rischio di portare i libri in tribunale: si è tutto concluso in fretta, siamo molto felici di aver compiuto questo passo, soprattutto alla luce del grandissimo lavoro dello staff e della società, con la ciliegina sulla torta della Coppa Cev. Un ultimo passo di un percorso bellissimo iniziato tanti anni fa, stare dentro è complicato ma ho imparato tante cose nuove".

Poi la campagna abbonamenti: "Avanti Insieme è una campagna che ha ascoltato i tifosi: vogliamo riportare più gente possibile al palasport soprattutto famiglie e giovani. Riempire i palazzetti dopo il Covid è diventato un problema per tutte le società, ma Modena ha un settimo giocatore e vogliamo che sia presente". Al suo fianco il direttore generale Andrea Sartoretti: "Vogliamo rendere più accessibile la sottoscrizione e abbiamo lavorato anche su prezzo dei biglietti. Sono arrivate esigenze e richieste da parte del nostro pubblico, che tutti gli anni ci onora del maggior numero di presenze in SuperLega, va ascoltato. In prelazione ci sarà il 10% di sconto rispetto al prezzo della scorsa stagione, con uno sconto del 5% anche per gli abbonati che non sfrutteranno la prelazione. La gradinata sarà divisa in alta, bassa e laterale. In curva il prezzo sarà di 173 euro, rateizzabile in tre tranche per chi acquista online con Vivaticket che con Paypal, in più ci sono abbonamenti ridotti Under 12 e anche Under 23. Le promozioni che sono state introdotte per i tesserati Fipav rimangono anche per un tipo di abbonamento annuale. C’erano state lamentele sul prezzo della gradinata sui biglietti di partite di alta fascia? Siamo intervenuti anche qui, l’anno scorso il prezzo era di 35 euro più la commissione, ora nelle partite premium sarà di 30€ in gradinata bassa e 27 euro in gradinata alta coi ridotti a 18 euro".

Sartoretti parla poi dei numeri attesi: "Ci aspettiamo un numero più alto della passata stagione, sia perché ci siamo messi alle spalle il Covid, sia perché siamo andati incontro ai nostri tifosi. E comunque, concludo, anche lo scorso anno la voce abbonamenti era stata la maggiore nel bilancio in quanto ad incassi". Lapidaria la sua replica, a margine, alle parole di Catia Pedrini su ‘Barba e Capelli’: "Non ho particolari commenti da fare al riguardo: sono sereno, i fatti citati non sono la verità e le persone coinvolte sanno che non le cose non sono andate come è stato raccontato".