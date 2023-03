Padova, addio a Dj Papi. Nicola Alfonsi stroncato da un malore a 53 anni

Cadoneghe (Padova), 30 marzo 2023 - Si è sentito male, la corsa in ospedale dove il suo cuore ha smesso di battere. Nicola Alfonsi, in arte Dj Papi e morto ieri 29 marzo stroncato da un infarto, aveva 53 anni.

Lavorava come tecnico per le linee telefoniche ed era vice presidente dell'associazione “Le Maschere” di Cadoneghe che si occupa della promozione e organizzazione di iniziative culturali, Alfonsi si è sentito male ieri mattina poco dopo essersi alzato dal letto, poi ha perso i sensi. In casa con lui c'erano la moglie Marzia e le tre figlie Chiara, Sara ed Elena la più piccola, che hanno subito allertato il 118.

Per chi volesse portare conforto alla famiglia sabato 1 aprile alle ore 10.00 nella chiesa di Mejaniga di Cadoneghe si terrà il funerale.

La corsa in ospedale

A sirene spiegate la corsa al pronto soccorso di Padova. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, Alfonsi è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi.

Una vita sul palco

Dj Papi, per l'associazione Le Maschere aveva allestito a metà marzo Il carnevale in notturna a Cadoneghe. Il palcoscenico era il suo regno, lo si riconosceva sempre con il suo inseparabile cilindro nero: presentatore e intrattenitore era protagonista di eventi e manifestazioni anche fuori dai confini comunali, collaborava con diverse associazioni culturali e Comix.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti i messaggi di dolore postati sui social per la scomparsa di Dj Papi. Uno fra tanti quello di Mara Pelizza di Comix: "Oggi tutto lo Staff di Comix è in profondo lutto. Io sono in profondo lutto! E' venuto a mancarci questa mattina un vero amico, sincero e buono come pochi sanno esserlo, un confidente, un professionista, la nostra Roccia! Con noi non c'è più Nicola Alfonsi ... Ogni altra parola è superflua. Un fulmine a ciel sereno che è difficile superare. I nostri cuori sono spezzati. Solo due giorni fa abbiamo lavorato insieme, ridendo come sempre. E stamattina il silenzio che sarà difficile per me superare! Te ne sei andato come i Giusti! Ti voglio bene Dj Papi. Te ne vorrò sempre. Un abbraccio va alla tua splendida famiglia della quale ci parlavi sempre con orgoglio".

Il cordoglio dell'associazione Kervan: "Oggi l'abbraccio più grande è rivolto al nostro carissimo kervaniano Nicola Alfonsi che ricorderemo con stima e calore...Ti ringraziamo per aver percorso un pezzetto di cammino con noi, Kervan ti ricorderà sempre e ogni volta che vorremmo farci una risata in compagnia alzeremo il volume"

Scrive l'amico Michele Schiavo: "La vita è un dono inestimabile ed eterno. Nicola Alfonsi grazie davvero del tuo immortale esempio. La famiglia e tutti coloro che hanno avuto "modo" di conoscerti ti ringraziano e non ti scorderanno mai. Grazie! La morte non vince mai, contro l'amore e contro l'amicizia"