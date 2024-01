Baby bulle 14enni aggrediscono una ragazzina: calci, pugni e video sui social

Padova, 25 gennaio 2024 - Non fa che aumentare la violenza tra giovanissimi, anche ragazze. A Padova due bulle 14enni hanno aggredito una ragazzina di appena 13 anni in strada. La vicenda, con gli immancabili video postati sui social, è stata raccolta dalla polizia che prontamente ha individuato sia la vittima che le due ragazzine. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'aggressione è nata per futili motivi: prima le due ragazzine più grandi hanno insultato la 13enne, poi l'hanno strattonata e schiaffeggiata, colpendola infine quando era a terra con un calcio e un pugno.

Dopo averle identificate, la polizia di Padova ha segnalato le due 14enni al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e diffusioni di immagini violente. Mentre gli agenti registravano l'aggressione, il padre della vittima ha sporto denuncia ai carabinieri.