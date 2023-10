Motociclista muore nello schianto contro un autobus: ennesima tragedia nel Padovano

Venezia, 1 ottobre 2023 – È morto schiantandosi contro un autobus il motociclista vittima dell’ultimo incidente sulle strade del Padovano. È successo alle 14.30 di oggi, domenica 1° ottobre, a Campo San Martino. L'incidente è avvenuto lungo la Sp 47.

L’impatto è avvenuto tra il lato sinistro del pullman e la moto, forse durante una manovra di sorpasso da parte del centauro. Il motociclista è stato sbalzato per terra, mentre il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa per fermarsi solo dopo qualche centinaio di metri. I vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente. Il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del motociclista, illeso l'autista del bus e altre due persone che si trovavano a bordo. Le cause sono al vaglio della forze dell’ordine.

È passato solo un giorno da quando un altro motociclista è caduto sulle strade patavine. Ieri un 50enne di Albignasego ha perso il controllo della sua Bmw, finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono molto gravi. Stamattina, un furgone si è rovesciato e ha preso fuoco sull'autostrada A13, tra gli svincoli di Boara e Monselice al km 86.300. Ferite le due persone a bordo. Le due persone ferite sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto anche la Polizia Stradale e gli ausiliari autostradali.