Stanghella, incidente tra due tir e due auto lungo la Statale 16: tre feriti, un 33enne in fin di vita

Stanghella (Padova), 18 settembre 2023 – Uno spaventoso incidente tra più mezzi, con grande paura ed apprensione per un ferito. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 di lunedì 18 settembre lungo la Strada statale 16 al chilometro 31 e 300 metri a Stanghella. Un incidente stradale che ha visto coinvolti due autoarticolati e due auto e tre feriti di cui uno grave. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Este e Rovigo con quattro automezzi, tra cui l’autogrù e 12 operatori, che hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso alle persone coinvolte.

I soccorsi

Un tir e un’auto sono finiti sotto il piano stradale. Feriti i due conducenti delle auto e l’autista del mezzo pesante finito fuoristrada. Le tre persone coinvolte sono state stabilizzate dal personale sanitario del Suem118 e trasferite con l’ambulanza in ospedale. Tra i più gravi un 33enne residente a Solesino (Padova), trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Padova, la prognosi è al momento riservata. In loco la pattuglia dei carabinieri che hanno provveduto a deviare il traffico sulla Ss16 ed eseguito i necessari rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata, con i vigili del fuoco impegnati per il recupero dei mezzi coinvolti dall’incidente. La strada è stata riaperta nel corso della tarda mattinata.