Infortunio sul lavoro nel parmense: ustioni gravi per un operaio di 19 anni

Parma, 23 giugno 2023 - Grave infortunio sul lavoro in provincia di Parma. Un giovane operaio di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Centro Grandi Ustionati del Maggiore di Parma con ustioni su oltre un terzo del corpo, in particolare alle gambe e al volto. Il giovane questa mattina si è presentato da solo nei locali dell'Assistenza Pubblica di Traversetolo, paese della provincia di Parma, per chiedere aiuto e subito è stato trasportato al pronto soccorso e da qui, vista le condizioni critiche, nel reparto specializzato. L'operaio stava lavorando questa mattina venerdì 23 giugno in una ditta di sabbiature industriali a pochi chilometri di distanza dal luogo dove ha chiesto soccorso. Al momento carabinieri e medicina del lavoro stanno effettuando gli accertamenti per capire come è avvenuto l'incidente.