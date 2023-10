Omicidio-suicidio a Bardi: è morto in ospedale l’82enne che ha ucciso la moglie con un colpo di pistola

Cansaldi di Bardi (Parma), 5 ottobre 2023 – È morto nella notte anche Bernard Zucconi, l'82enne che ieri pomeriggio, nella sua abitazione di Cansaldi di Bardi, paese della montagna parmense, ha prima ucciso con un colpo di pistola la moglie, Eleonora Moruzzi di 83 anni, e poi ha rivolto l'arma verso di sé. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito disperate, trasportato nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma ma dopo alcune ore il suo cuore ha cessato di battere. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alla cause dell'omicidio-suicidio: non si esclude che i due anziani, malati, abbiano deciso assieme il tragico gesto.

Comunità di Bardi sconvolta

L’omicidio-suicidio della coppia di anziani ha sconvolto la piccola comunità di Bardi. Ieri ad accorgersi di quanto era successo nell’abitazione dei due coniugi è stata una cugina, quando attorno alle 15 si era allarmata dal fatto che i due non avevano dato notizie di sé da alcune ore. I due avevano problemi di salute, in particolare la donna aveva da tempo problemi di deambulazione tanto che i due stavano pensando di lasciare la casa e trasferirsi in una casa di riposo.