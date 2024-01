Piacenza, camion si ribalta e fa una strage di maiali: oltre 100 animali morti nell’incidente

Cortemaggiore (Piacenza), 8 gennaio 2024 – Strage di maiali questa mattina a causa di un incidente stradale in provincia di Piacenza in cui il camion che trasportava gli animali si è ribaltato. Oltre 100 suini sono morti schiacciati e incastrati mentre erano a bordo del rimorchio del mezzo pesante che stava percorrendo la strada provinciale per Cortemaggiore.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il conducente del camion adibito al trasporto di bestiame ha perso il controllo del mezzo pesante che è uscito di strada ribaltandosi in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza per liberare i circa 300 animali rimasti incastrati all'interno del rimorchio. Oltre la metà di loro però sono morti. La strada è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante.