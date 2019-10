Gabicce Mare, 16 ottobre 2019 - Una passeggiata a Gabicce Mare e sul Parco naturale del Monte San Bartolo, all'insegna della salvaguardia dell'ambiente, del contatto con la natura e del senso civico. Prende il via “Rota Green – Wild Edition”: sabato 19 ottobre si terrà l'appuntamento organizzato, nell'ambito del gemellaggio avviato lo scorso anno, dal Rotaract club Valle del Metauro, unico nella provincia di Pesaro e Urbino e referente per tutto il territorio (presidente Giacomo Toccaceli) e dal Rotaract club di Rimini (presieduto da Giorgia Raduzzi).

Leggi anche Panoramica chiusa mezz'ora in meno - Panoramica chiusa ogni domenica mattina

Si tratta di una camminata, aperta a tutti, con ritrovo alle 14.30 davanti al municipio di Gabicce Mare; ci si dirigerà poi verso la spiaggia “Sottomonte” e si percorrerà un sentiero da trekking, assieme ad una guida, fino al Parco del San Bartolo (Gabicce Monte). Durante il tragitto i partecipanti, in scarpe da ginnastica ed attrezzati di guanti e sacchi dell’immondizia, raccoglieranno eventuali rifiuti presenti lungo il percorso. L’iniziativa, patrocinata dal Rotary International, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Gabicce Mare, si concluderà alle 16.30 a Gabicce Monte, con un aperitivo a “La Piazzetta”, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, per un progetto comune ai due club organizzatori dell’evento.

“Il Rotaract – spiegano i due presidenti Giacomo Toccaceli e Giorgia Raduzzi - è un’organizzazione presente in tutto il mondo, che coinvolge ragazzi fra i 18 ed i 30 anni e che si propone di accrescere il senso civico dei giovani ed affinare le loro capacità di leadership e comunicazione, promuovendo al tempo stesso il territorio. Abbiamo scelto Gabicce Mare ed il Parco naturale del Monte San Bartolo, all’estremità settentrionale della provincia di Pesaro e Urbino, poichè accomuna le nostre aree di appartenenza e rappresenta, con la sua storia e le sue peculiarità, una delle eccellenze di cui possiamo vantarci in Italia, in Europa e nel mondo. Invitiamo tutti a partecipare”.

Già numerose le adesioni, anche dal Distretto Rotaract 2072 (Emilia Romagna e Repubblica San Marino) e dal Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria). In caso di maltempo, l’appuntamento verrà rinviato a data da destinarsi. Per partecipare si può telefonare al numero 393.5900460 o presentarsi direttamente alle ore 14.30 davanti al Municipio di Gabicce Mare.