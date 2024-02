Annullato lo spettacolo di Drusilla Foer al Teatro Rossini di Pesaro

Pesaro, 22 febbraio 2024 – A causa dell’improvvisa indisposizione che ha colpito Drusilla Foer, lo spettacolo ‘Venere nemica’ previsto al Teatro Rossini di Pesaro da oggi, giovedì 22 febbraio, a domenica 25 febbraio, nella stagione di prosa promossa dal Comune di Pesaro con l’Amat, non avrà luogo. Sarà cura degli organizzatori comunicare le date di recupero dello spettacolo. Informazioni: Teatro Rossini 0721 387621, Amat 071 2072439.

L’iconica signora dallo stile unico Drusilla Foer porta in scena con Venere Nemica, un testo ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, riletta in modo croccante, divertente, commovente, a tratti tragico, che tocca temi antichi e attuali, come la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il conflitto secolare fra uomini e dei. Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di un’attualità disarmante, resa ancora più evidente dal trasparire della personalità spiccata dell’interprete, nel ruolo della Dea, ora vivente fra gli umani mortali, assistita da una ineccepibile Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo (Sister Act), nelle vesti di una solerte quanto inflessibile cameriera. I brani musicali sono cantati dal vivo da Madame Foer, con l’incantevole carisma che la contraddistingue. Venere, la dea immortale, quindi tutt’ora esistente, vive lontano dall’Olimpo e dai suoi odiati parenti. Dopo aver girovagato per secoli, abita attualmente a Parigi fra i mortali. Non essendo gli Dei più creduti, la dea della bellezza e dell’amore finalmente può permettersi di vivere nell’imperfezione dell’umano esistere.