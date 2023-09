Pizza Rossini, oggi la mega tavolata con 2024 pezzi a Pesaro. Come arrivare e dove sedersi

Pesaro, 6 settembre 2023 – Tutto pronto per la Maxi Tavolata con "2024 pizze Rossini". L’appuntamento è per stasera dalle 20 in viale della Repubblica, totalmente privo di automobili. Gli spazi sono numerati, dall’1 (lato Astra), al 2024 (lato Palla). Peraltro l’ultimo numero, il 2024, è destinato al sindaco Matteo Ricci che pare avere investito molto su questa iniziativa che prova a tenere insieme il cibo sotto forma di pizza Rossini e la cultura di Pesaro, prevista capitale italiana nel 2024.

"Tutti coloro che hanno ritirato il coupon non dovranno fare altro che cercare – sottolinea con una nota il Comune – il loro posto (corrispondente al numero indicato sul proprio tagliando) nella maxi tavolata a forma di 2024, sedersi, e attendere l’arrivo della pizza che sarà trasportata dai ragazzi di Urbico e distribuita dai volontari della ProLoco di Candelara".

L’unica novità del momento finalmente diventata ufficiale è che lungo viale della Repubblica saranno allestiti 4 punti beverage, dove chi vorrà potrà acquistare, naturalmente e pagamento, la bevanda che preferisce. "Noi non vogliamo lasciare fuori nessuno, per questo chi non è riuscito a prenotare il suo posto – dice ancora il sindaco Matteo Ricci – potrà comunque raggiungerci in piazzale della Libertà, per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22. Brindando tutti insieme al 2024 con un bel momento di partecipazione grazie alle 500 bottiglie di prosecco offerte da Spazio Conad Pesaro".

Nell’organizzazione della maxi-tavolata al fianco del Comune di Pesaro coinvolti anche Apa Hotel, Pesaro Village, ma soprattutto i volontari della Pro Loco di Candelara che gestiranno la "maxi sala" e Urbico, che farà da spola con i furgoncini in bicicletta tra le annunciate quaranta pizzerie che sforneranno le rossini e la maxi tavolata di viale della Repubblica.

Come previsto si comincerà dal numero uno, quindi dall’Astra e si finirà alla Palla di Pomodoro con il numero 2024, che è destinato direttamente al sindaco Matteo Ricci. Gran finale in piazzale della Libertà con la foto del brindisi e le immagini fissate dai droni della modernità comunicativa propria di questo periodo storico.

Modifiche a sosta e viabilità

Modifiche alla viabilità e alla sosta, per la giornata di oggi. "Dalle 12 a fine manifestazione e ripristino della sede stradale, divieto di sosta – riporta la nota del Comune – con rimozione in tutto viale della Repubblica nel tratto dalla statale a viale Trieste . Dalle 14 a fine manifestazione e ripristino della sede stradale, divieto di transito ( eccetto area di attraversamento di viale C. Battisti per mezzi di emergenza e di soccorso), in viale della Repubblica nel tratto tra viale della Vittoria e viale Trieste. Dalle 14 a fine manifestazione e ripristino della sede stradale, direzione obbligatoria dritta in viale della Vittoria, ovvero la Statale in entrambi i sensi di marcia. Direzione obbligatoria sinistra in viale Cesare Battisti dall’intersezione con via Raffaello Sanzio e direzione obbligatoria destra e sinistra in viale Trento dall’intersezione con via Lanfranco e direzione obbligatoria a destra in viale Trento dall’intersezione con viale Vaccaj. Cambio senso di marcia invece in via Lanfranco con senso unico direzione centro-mare nel tratto tra viale Trento e viale Trieste".

Buon divertimento e buona cena a tutti.