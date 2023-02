San Valentino 2023, idee e itinerari originali per la festa degli innamorati a Pesaro e dintorni

San Valentino



Pesaro, 13 febbraio 2023 – La festa più romantica è arrivata e Gradara rimane la grande protagonista del romanticismo nella provincia di Pesaro Urbino. Il nido d’amore di Paolo e Francesca rappresenta, ancora oggi, una delle location più suggestive per trascorrere la festa degli innamorati per antonomasia e anche quest’anno ripropone tre giorni ricchi di romanticismo. Oggi e domani il borgo si tinge di rosso per ospitare coppie provenienti da tutta Italia con l’immersione in tradizioni e usi medievali tipici della zona.



Oggi, dalle 17 alle 19, con “Il tempo dell’amore al Castello di Gradara” potrete vivere una passeggiata raccontata nel Borgo grazie all’appassionante storia di Paolo e Francesca, a seguire l’animazione a Teatro con “CantAmore”, un performer teatrale in vena di raccontar storie d’amore e al termine vi aspetterà uno spettacolo di Burlesque in Teatro con Freaky Candy, a concludere “Calici d’Amore”, una degustazione con i vini delle migliori cantine del territorio, a cura di AIS Marche.



Martedì 14 poi si ripeteranno per tutta la giornata l’esperienza del racconto del Borgo di Paolo e Francesca che proseguirà con “Il tempo dell’amore al Castello di Gradara”.



Rimangono tra le esperienze più apprezzate dalle coppie per San Valentino le giornate all’insegna del relax nelle spa pesaresi. Baia Spa, Hotel Excelsior e il Grand Hotel Vittoria tra le strutture più apprezzate per rilassarsi con la propria metà che anche quest’anno propongono pacchetti ad hoc per gli innamorati.



Se invece si punta alle stelle, il ristorante Nostrano di Pesaro, guidato dallo chef Stefano Ciotti e con una stella Michelin, propone un menù a tema “Amore” con degustazioni di prodotti locali e del territorio. Dal branzino con carciofi in guazzetto e aglio nero fino ad arrivare ad una rosa rossa completamente commestibile in onore della festa degli innamorati.



Per single e coppie che invece vogliono godersi la natura che il territorio offre, rimangono apprezzate le lunghe passeggiate in compagnia al Parco Naturale del Monte San Bartolo o un weekend a piedi nella capitale del Rinascimento marchigiano, Urbino. O, ancora, dei trekking ed escursioni nel sentiero itinerario di Gabicce Mare o al Passo della Cantoniera nel comune di Carpegna.