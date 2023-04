Pesaro, omaggio a Daniele Tagliolini: inaugurato l’ex Morselli tra applausi e fasce tricolore

Pesaro, 1 aprile 2023 – È tra la commozione della moglie Giovanna e dei figli Adele e Matteo ma anche dei genitori e della sorella, che questa mattina è stato dedicato a Daniele Tagliolini l’edificio scolastico ex Morselli in via XI Febbraio 19, a poco più di un anno di distanza dalla sua scomparsa.

L’ex sindaco di Peglio e presidente della Provincia di Pesaro e Urbino è stato ricordato come un uomo “appassionato, instancabile e combattente. Questa scuola, sostenibile e moderna rappresenta – ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci – quello che lui era per noi”.

Tante fasce tricolore presenti alla cerimonia, i sindaci e rappresentanti di tanti comuni della provincia hanno voluto esserci perché “per noi piccoli paesi, spesso dimenticati, è stato un faro in grado di illuminare anche i momenti più bui – ha ricordato commosso il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che ne aveva proposto l’intitolazione del Palazzo -. Riusciva con facilità a trasmettere sogni e speranze. Sarà sindaco in eterno”. All’interno dell’aula magna della scuola è stato anche installato un murales con raffigurato il primo piano dell’ex sindaco di Peglio realizzato, con colori sgargianti e gioiosi, dai ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni, aiutati a loro volta dal professore Paolo Mazzanti.

La scuola completamente green, è composta da pannelli fotovoltaici; una struttura in Zeb e antisismica. L’edificio al suo interno è stato invaso da murales colorati realizzati da diversi artisti della zona e gli 11 pannelli disegnati esterni alla scuola sono completamente intercambiabili e modificabili. “Un Palazzo che rappresenta a pieno Daniele – ha concluso Roberto Lisotti, dirigente del Liceo Mamiani –. Sarà d’ispirazione ai 400 studenti che attualmente frequentano l’istituto”.