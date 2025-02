A 16 anni in coma etilico. Soccorso da ambulanza fuori da un locale: paura

Sedici anni, perde conoscenza e va in coma etilico a poca distanza dal locale in cui stava provando ad entrare.

E’ successo l’altra sera a Gradara. Il ragazzo, che risulta residente a Rimini, ha passato la notte in ospedale e in mattinata è stato dimesso, dopo che i carabinieri, che sono arrivati sul posto chiamati dal 118, avevano avvertito anche i genitori. Si è ripreso e le sue condizioni al momento risultano buone.

Siamo a Gradara, la notte tra sabato e domenica scorsi. E il locale in cui circa 200 ragazzini, in gran parte minorenni, stanno passando la serata è l’Hostaria del Castello, in via Mercato. La serata prosegue tranquilla, quando intorno alle 24,30 gli addetti alla sicurezza del locale si accorgono che appena fuori sta succedendo qualcosa di grave. Probabilmente sono gli addetti stessi a chiamare l’ambulanza, o forse il gruppo di amici con cui il sedicenne sta facendo la fila per entrare. Fatto sta che il ragazzo sta male, perde conoscenza e appare, a chi gli sta intorno, in totale stato confusionale. Da qui la richiesta di soccorsi con la chiamata del 118. L’ambulanza arriva sul posto e porta d’urgenza il ragazzo in ospedale a Pesaro. Nel frattempo, la festa all’interno del locale continua, visto che il fatto è avvenuto all’esterno.

Dice il titolare dell’Hostaria, che preferisce restare anonimo: "Il ragazzo da noi non è mai entrato. Era in corso una festa dedicata ai più giovani, tra i 16 e i 18 anni, tutto filava liscio ma a un certo punto i nostri addetti si sono accorti che stava accadendo qualcosa, poco fuori il locale. Il ragazzo però da noi non era entrato perchè non facciamo entrare chi è già alticcio. Oltre al fatto che ci capita spessissimo di sequestrare decine e decine di bottiglie alcoliche che i minori hanno con sè e vorrebbero portare dentro al locale".

Evidentemente quindi, il sedicenne aveva già bevuto prima. Ed è quello che cercheranno di accertare in queste ore i carabinieri della stazione di Gabicce, che assieme ai colleghi di Montecchio, la cui pattuglia è arrivata a Gradara sabato notte, stanno svolgendo le indagini. Il tentativo è risalire a chi abbia venduto alcolici a un minore o chi, se maggiorenne e quindi in grado di comprare alcolici, li abbia offerti poi al sedicenne. Già dalla nottata di sabato i genitori del ragazzo erano stati avvertiti, sono arrivati in ospedale e anche loro parleranno con i carabinieri.

Alessandro Mazzanti