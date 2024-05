A Cantiano due giorni speciali per la grande Fiera Cavalli

E’ in dirittura d’arrivo la seconda edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli. L’evento che si terrà al centro ippico La Badia, a Chiaserna sabato domenica vedrà la partecipazione del mondo equestre, famiglie e amanti della vita open-air. Nel variegato programma spiccano grandi spettacoli equestri, a cominciare dalle gare Fitetrec Ante, passando per i numeri dell’acrobata Alessandro Conte, già campione del mondo di volteggio acrobatico ed uno dei maggiori testimonial europei di manifestazioni a tema equestre, fino agli spettacoli di posta ungherese di Filippo Gozi in grado di portare in scena figure uniche con i suoi cavalli Bardigiani. Un’area sarà dedicata al protagonista assoluto: il Cavallo del Catria, l’unica razza autoctona delle Marche, che caratterizza il territorio ed è sempre più al centro di attenzioni e di politiche ministeriali e di sviluppo.

Si passerà dalle valutazioni morfologiche a cura di Anarei ed Aacc, a quelle delle andature a cura del Masaf, fino agli emozionanti caroselli dove le abilità e le attitudini della razza saranno messe in evidenza agli occhi del pubblico attento. Una passeggiata la meriterà inoltre anche l’esposizione nei paddock, un modo unico per entrare in contatto con questa razza incredibile. Ma non si parlerà solo di cavalli. Questa edizione di primavera, già nel nome preannuncia anche tante attività dedicate all’outdoor in virtù della dichiarata prima edizione del Festival del Turismo Sostenibile. Bambini, giovani e meno giovani potranno scegliere tra un ventaglio di proposte ricchissimo: escursioni a piedi, uscite in e-bike, teatro di montagna a cura di Tam, allestimenti a cura dei gruppi scout e tanto altro. Diversi saranno anche le conversazioni pubbliche dedicate ai modi alternativi di vivere la montagna, in bicicletta o a piedi seguendo sentieri storici, e gli incontri con tema la tutela di questo straordinario ecosistema. Domenica alle ore 9,30, l’evento a cura di Coldiretti “La raccolta e trasporto legna con gli animali“, culmine di un programma che dura da tempo per la tutela di questa antica e quanto mai attuale attività. Tanti e interessanti gli appuntamenti sul grande palco dell’area mercato, dove in entrambe le giornate gruppi musicali accompagneranno l’ora dell’aperitivo. Ingresso ore 9- 20, biglietto 3 euro, i bambini non pagano fino a 11 anni di età.

am. pi.