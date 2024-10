Acqualagna, la terra dei tartufi: piccola comunità, capitale del gusto

Questa settimana "Cosa c’è Dop" si trova in una delle acclamate capitali del gusto. Acqualagna è la capitale del Magnatum Pico, del tartufo bianco in primis, ma è anche una terra dove si trovano il Nero Pregiato, lo Scorzone, il Bianchetto. Insomma, tartufo fresco tutto l’anno. Anche se quel titolo gli è più che dovuto per la capacità di questa piccola comunità di aver saputo mettere a sistema la trasformazione di questo tesoro. Qui si concentrano aziende che puntano alle nuove tecnologie conserviere e audaci, con un dialogo molto costruttivo, coinvolgono chef e scuole di cucina di libero e sincero pensiero. Un mix che fa di Acqualagna, nel mondo, un vessillo del lusso gastronomico made in Italy.

Due sono le tappe organizzate da "Cosa c’è Dop", che con Food Brand Marche fa scoprire il nostro capitale gastronomico con degustazioni guidate dal sommelier e gastronomo Otello Renzi.

Lunedì 28 ottobre, alle 18.30, “Bar della Posta” (Info 366-3212603). Martedì 29 ottobre, ore 18.30 al “Bar Area 51” (Info 338-9712166).

Locali che fanno parte dei ’100’ che promuovono la cultura e l’enogastronomia del territorio. Oltre a offrire la selezione dei migliori prodotti della provincia, contribuiscono a promuovere le iniziative in programma per Pesaro capitale della cultura 2024, diventando i punti informativi.

Un movimento di aggregazione, di racconti del presente e di memoria del passato che, presto di mattina fino a tarda sera, alimentano “in tazza piccola” e “grandi piatti” la bella storia di una comunità. Una rete che mette in primo piano i veri luoghi “caldi” della comunicazione, dell’incontro e dello scambio di informazioni su cosa accade durante la “Settimana da Capitale” del loro Comune.