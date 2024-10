Addio a Fabbri. Fu anche medico di Pavarotti

Si è spento ieri all’ospedale San Salvatore, il dentista Stefano Fabbri (foto), ultimo componente, assieme alla sorella Carla, di una storica famiglia di professionisti pesaresi. Abitava in viale Cesare Battisti, aveva 66 anni e lascia oltre alla moglie Paola Gnassi anche una figlia, Mariachiara chirurgo al policlinico Gemelli di Roma. Oggi alle 15 e 30 l’ultimo saluto a questo stimato professionista in Duomo. Stefano Fabbri era conosciuto, oltre che per la sua professione, anche per essere anche il medico personale di Luciano Pavarotti. Un rapporto non solo professionale, perché Fabbri era stato invitato a New York ed anche al matrimonio del tenorissimo.

"Stefano ha dedicato la sua vita – dicono la moglie Carla e la figlia Mariachiara – alla cura dei pazienti con passione e dedizione, gestendo lo studio dentistico di famiglia insieme alla sorella Carla. Negli ultimi anni, Stefano aveva intrapreso un nuovo percorso professionale nella medicina estetica, aprendo un secondo studio in collaborazione con la figlia, Mariachiara, specializzanda in chirurgia plastica al policlinico Gemelli di Roma. Questo progetto comune è stato per lui motivo di grande orgoglio, un modo per continuare a offrire cura e attenzione, valori che hanno sempre contraddistinto la famiglia".

Ricordano i colleghi: "Ci mancheranno la sua professionalità e l’umanità con cui svolgeva il suo lavoro, e il suo ricordo vivrà nelle vite di tutti coloro che ha curato e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo".

Era tornato a Pesaro da pochi giorni, Stefano Fabbri, dopo un impegnativo intervento a cui si era dovuto sottoporre a Bologna. Sembrava che tutto procedesse bene, ma negli ultimi giorni un improvviso peggioramento della salute lo ha portato di nuovo all’ospedale dove ieri mattina ha cessato di vivere.