Addio a Giuseppe Ferrandes. Una vita spesa per gli altri tra banca e Assodiabetici

E’ morto Giuseppe Ferrandes. Aveva 95 anni e aveva fondato, assieme a Valentino Fori, l’associazione diabetici di Pesaro: "Giuseppe – ricorda Paolo Muratori, attuale presidente di Assodiabetici Pesaro – si speso con straordinaria generosità e intensità, sia nel ruolo di vice presidente nazionale della Fand, cioè della Federazione nazionale diabetici, sia a livello locale. Un esempio per tutti, impegnato per l’attuazione della legge per la tutela del malato diabetico e per la presa in carico che ha avuto risvolti molto positivi per tanti pazienti in difficoltà. Nel territorio di Pesaro Comune ci sono diecimila persone che soffrono di diabete, un numero enorme, di fronte al quale persone come Giuseppe non si sono mai risparmiate, unitamente all’altro fondatore, Valentino Fori, scomparso tre anni fa. A Ferrandes vorremmo dedicare la sede comunale dell’Assodiabetici. Ma il sogno più grande sarebbe quello di intitolargli un giorno il nuovo reparto di diabetologia". Ferrandes è stato anche dirigente della Cassa di Risparmio di Pesaro, responsabile del centro elettronico, nonché ragioniere capo della Cassa e dirigente nazionale della Federdirigenti settore bancario negli anni ’70 e ’80. "Una persona ineccepibile, un grande professionista", lo ricordano così gli ex colleghi. Il funerale è oggi alle 14,45 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce. Sarà presente il presidente nazionale della Fand, Augusto Emilio Benini.

