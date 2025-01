Addio a monsignor Pappi, per lui il saluto dell’arcivescovo

Urbino saluta un altro sacerdote: è scomparso ieri all’età di 86 anni monsignor Giancarlo Pappi, da tempo in pensione ma attivo fino a pochi mesi fa come collaboratore nella parrocchia della Annunziata. A darne l’annuncio è stata la diocesi ieri mattina, in una nota: "L’arcivescovo Sandro Salvucci, i presbiteri, i diaconi dell’Arcidiocesi ed i familiari ricordano il suo ministero sacerdotale come cappellano militare e il servizio costante e sollecito nella parrocchia della Ss. Annunziata di Urbino, e lo affidano all’abbraccio misericordioso di Cristo Sacerdote e Buon Pastore. Chiediamo ai fedeli di accompagnare con preghiere di suffragio l’ultimo viaggio di questo servo fedele verso la casa del Padre augurandoci che, al Suo cospetto, possa continuare a intercedere e pregare per la Chiesa che ha amato e servito". Don Pappi, nato a Urbino nel 1938, aveva svolto il suo ministero nell’ordinariato militare italiano, per poi tornare nella sua città una volta in pensione. Il funerale si svolgerà domani alle ore 15 nella basilica cattedrale di Urbino (varco ztl aperto dalle 14,30).

g.v.